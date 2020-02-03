محاكم دبي تستعد لـ«جائزة الأداء الحكومي»

المصدر: (دبي - البيان)

احتضن قسم التميّز الدولي بإدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي ملتقى المتميزين 2020، بهدف تسليط الضوء على مشاركتهم في جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز 2020، وعلى تجربتهم العملية ومسيرتهم المهنية التي استحقوا عليها التكريم، حيث ثمّن طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، دور قسم التميز الدولي في الدائرة، في تهيئة الكوادر البشرية القادرة على مواكبة طموحات الإمارة وتحقيق رؤيتها للمستقبل، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتوجيهات المتواصلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى ترسيخ ثقافة التميّز في العمل الحكومي.