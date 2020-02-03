تعاون بين «الهلال» و«مطارات أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان )

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومطارات أبوظبي، اتفاقية تعاون بين الجانبين في مجال الخدمات المجتمعية والخيرية والإنسانية وجمع التبرعات، بما يدعم الاستراتيجيات والخطط الحكومية في هذا الإطار على الصعيدين المحلي والدولي.

جاء ذلك، خلال حفل أقيم في مبنى المطار الجديد، بحضور الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبرايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وعدد من المسؤولين والقيادات والموظفين لدى الجانبين.