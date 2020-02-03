304 ملايين درهم مشاريع مياه لـ«اتحادية الكهرباء»

المصدر: دبي – وائل نعيم

كشف محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لــ «البيان»، أن إجمالي تكلفة مشروعات قطاع المياه قيد التنفيذ تبلغ 303 ملايين و900 ألف درهم، وسيتم الانتهاء منها خلال عامي 2020 و2021.

وأوضح أن المشروعات قيد التنفيذ تشمل: مشروع إحلال خطوط توزيع المياه القديمة في إمارة عجمان بتكلفة 42 مليون درهم، وسيتم إنجازه في الربع الأول من العام الجاري، ومشروعات إنشاء خزانات الإسمنت الخرساني 3×1 مليون جالون في منطقة الغيل بإمارة رأس الخيمة بتكلفة 173.9 مليون درهم، ومحطة ضخ مياه في منطقة الغيل بإمارة رأس الخيمة بتكلفة 6.2 ملايين درهم، وتمديد خط مياه في منطقة الغيل بإمارة رأس الخيمة بتكلفة 11.9 مليون درهم، وسيتم إنجازها خلال الربع الرابع من 2020.

وأضاف: تنفذ الهيئة أيضاً مشروع تمديد خطوط نقل المياه من منطقتي الرفاعة وبطين السمر في إمارة رأس الخيمة إلى محطة تحلية المياه الجديدة بإمارة أم القيوين بتكلفة 25.7 مليون درهم، ومشروع تمديد خطوط نقل مياه رئيسية من الحديد المرن من محطة تحلية المياه الجديدة إلى مركز توزيع المياه في إمارة أم القيوين بتكلفة 163.8 مليون درهم سيتم إنجازهما خلال الربع الثالث من عام 2021، كما تنفذ الهيئة مشروع تمديد خطوط نقل وتوزيع المياه في منطقتي شعم وغليلة بإمارة رأس الخيمة بتكلفة 36.4 مليون درهم، وسيتم إنجازه في الربع الرابع من عام 2021.

مشروعات منجزة

وأشار إلى أن الهيئة انتهت من إنجاز تنفيذ مشروع تحويل مسارات خطوط نقل وتوزيع المياه في شارع الشيخ حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة بتكلفة 26.37 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2019، وإنجاز مشروع رفع كفاءة وتطوير نظام الضخ في محطة غليلة بإمارة رأس الخيمة بتكلفة 19.9 مليون درهم، وذلك خلال الربع الرابع من العام المنصرم.