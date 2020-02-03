الصحة العالمية تشيد بجهود الإمارات في تأهبها لفيروس كورونا

المصدر: أبوظبي - البيان

أشادت منظمة الصحة بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية، التي أبدت استعداداً كبيراً واستجابة عالية للترصد الوبائي في مطاراتها ومنافذها البرية والبحرية لكشف فيروس كورونا الجديد 2019، لافتةً إلى أن الجهود الإماراتية وقدراتها المتطورة للتأهب الوبائي تمكنت من اكتشاف 5 حالات مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد، أربعة منها من أسرة واحدة كانت قادمة من مدينة وهان مركز تفشي الوباء في الصين.

خطط

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الآلاف يسافرون أسبوعياً إلى دولة الإمارات من جميع مدن الصين، وقد رفعت دولة الإمارات من استعداداتها عبر خطط قوية للطوارئ، مشيرةً إلى أن أنها تترك للدول الحرية فيما يتعلق بسبل الاستعداد لمواجهة الخطر، وأنها مستمرة في محاولات للوصول إلى جميع بلدان المنطقة، لزيادة قدراتها على تشخيص المرض، والتأكد من وجود حالات مصابة بالفيروس.

تطورات

وقال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس في القاهرة لبحث أحدث تطورات فاشية فيروس كورونا المستجد، إن تصنيف فاشية فيروس كورونا على أنه مرتفع لتأثيره في صحة الإنسان وانتقاله من شخص إلى آخر وقدرات التأهب الحالية، لافتاً إلى أن الخطر يُعدّ مرتفعاً في إقليم شرق المتوسط بسبب الرحلات القادمة من الصين بشكل مباشر وغير مباشر، ولأن بلداناً عديدة تواجه حالات طوارئ مُعقدة ونُظُماً صحية هشة في العديد من الدول.