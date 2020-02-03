شما المزروعي: الإمارات توفر كل مقومات تمكين الشباب

المصدر: (دبي - أحمد يحيى)

أكدت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وفرت كل المقومات من أجل دعم وتمكين الشباب وتعزيز دورهم الريادي في المجتمع، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في عملية التطوير والبناء، فكانت مجالس الشباب نموذجاً ناجحاً لإشراك الشباب في صنع المستقبل وقيادة العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية.

وأضافت معاليها: «فخورون باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لـ33 شاباً وشابة من أبناء الإمارات في مجالس إدارات المؤسسات الاتحادية. هؤلاء يحملون ثقة القيادة، ويمثلون نخبة من شباب وشابات الإمارات، وقد تم اختيارهم بناء على مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وتجاربهم الناجحة، ونحن على ثقة تامة بأنهم قادرون على المشاركة الفاعلة في مسيرة التقدم والتطور التي يعيشها وطننا العزيز، في ظل دعم القيادة وتكاتف جهود المؤسسات»، مشددةً على أن هذا الاعتماد يعكس ثقة القيادة بقدرات الشباب.

وتابعت معاليها: «مرحلة جديدة ورؤية جديدة وجهود عظيمة ننتظرها من مجالس الإدارات، لإكمال مسيرة نجاح المجالس، ووضع بصمة في مستقبل شباب الإمارات، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، ويرسم أفقاً يمكّن الشباب من العمل والنجاح، والإسهام في صناعة الفرص الحقيقية، وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات للأجيال القادمة».