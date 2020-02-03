فكرة لتعزيز الاستدامة المالية في «تاكسي دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ورشة عمل لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين الخدمات، عبر استحداث مقترحات وأفكار تُعزز تنمية وتنويع الإيرادات وترشيد نفقات التنقل بمركبات الأجرة للعام 2020، حيث افتتح الورشة التي عقدت في حوارية قاعة مسبار الريادة في المارينا بلازا، الدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي بحضور مديري المؤسسة وموظفيها.

قال الدكتور يوسف آل علي: تأتي الورشة في إطار تحقيق الغاية الاستراتيجية السادسة «الاستدامة المالية» المعنية بتنويع الإيرادات وترشيد النفقات، وتضمنت تقسيم الحضور إلى خمس مجموعات تنافست فيما بينها في استنباط مقترحات إبداعية، أثمرت عن 57 فكرة ومبادرة مجدية، أوصت ضمن مخرجاتها بدراسة توسيع أسطول مركبات الليموزين التابعة للمؤسسة عبر التطبيق الذكي DTC APP، والتعاون مع شركات الوقود لتوفير خدمات تبديل الزيت وإصلاح الإطارات لمركبات أجرة المؤسسة، وزيادة خدمات الدفع عن طريق بطاقة نول وبطاقات الائتمان في مركبات الأجرة.