رئيس موريتانيا يزور جامع الشيخ زايد وصرح زايد المؤسس

المصدر: أبوظبي - وام

زار محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جامع الشيخ زايد الكبير يرافقه كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الموريتاني، إلى جانب حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى موريتانيا وذلك ضمن زيارته الرسمية الحالية للدولة. واستهل الرئيس الموريتاني والوفد المرافق له جولتهم بزيارة ضريح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، داعين له بالدعاء بالرحمة والمغفرة، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والوفد المرافق له يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس والدور الكبير الذي يقوم به المركز في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

وإلى ذلك زار رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، صرح زايد المؤسس، يرافقه كبار المسؤولين المرافقين، وحمد غانم حمد المهيري سفير الدولة لدى موريتانيا.