راشد بن حميد يشهد ملتقى «عمارة المكان»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، فعاليات ملتقى «عمارة المكان» الذي نظمته دائرة البلدية والتخطيط أمس لتسليط الضوء حول أهمية تنمية الفكر المعماري ووضع لمسات فنية في المشاريع العمرانية، وقدمت خلال الملتقى 4 أوراق عمل تناولت مواضيع عن عمارة المكان، وإلى أي مدى يسهم الطراز المعماري بإضافة جماليات المدينة، كما تفضّل رئيس دائرة البلدية والتخطيط بتكريم المشاركين في الملتقى وشركة عجمان للصرف الصحي راعية فعاليات الملتقى الأول.

وألقى الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير، المدير التنفيذي لتطوير قطاع البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط، كلمة أكد فيها اهتمام وحرص دائرة البلدية والتخطيط بتنظيم فعاليات متنوعة ترمي إلى تطوير المشاريع العمرانية المختلفة في الإمارة، ورفد الفكر المعماري.

وأفاد المهندس خليفة عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المباني في بلدية عجمان، أن الملتقى يهدف إلى توفير الخبرات والأفكار الجديدة التي تسهم في إبداع المعماريين في إنجاز مشاريع مميزة بصفات جمالية تضفي بعداً جمالياً للمدينة.