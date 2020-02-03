عبدالله بن زايد ونظيره الموريتاني يبحثان العلاقات وأوضاع المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير خارجية موريتانيا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه بزيارة وزير الخارجية الموريتاني، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة.. مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الكاردينال جوزيبي فيرسالدي عميد مجمع التربية الكاثوليكية رئيس مؤسسة جرافيزيميوم للتعليم في الفاتيكان.

جرى خلال اللقاء بحث التعاون بين الجانبين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ورحب سموه بالكاردينال جوزيبي فيرسالدي والوفد المرافق.. مؤكداً أهمية دور المجمع والمؤسسة في نشر قيم التسامح لدى الأجيال الناشئة.