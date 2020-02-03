وفد «كامبريدج» يبحث الابتكار بالتعليم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استضافت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، خريجة كلية روبنسون في جامعة كامبريدج والرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، البروفيسور ستيفن ج تووب نائب رئيس الجامعة ووفداً من جامعة كامبريدج البريطانية العريقة.

وعقدت الشيخة شما بنت سلطان محادثات حول قضايا الابتكار في التعليم والبحث العلمي المتقدم والفنون والثقافة مع الوفد الزائر، الذي ضم كلاً من ديفيد هاردينج، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة وينتون» وخريج كلية «سانت كاثرين»، والبروفيسور كولين ماكلولين من كلية التربية، والبروفيسور روزاليند بولي بليكسلي من كلية تاريخ الفن، ولوك سيسون مدير «متحف فيتزويليام»، والبروفيسور كريس يونغ رئيس كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور محمد خاطر رئيس مركز الاستراتيجية والأداء.