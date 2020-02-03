حملة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة حملة توعوية تستهدف المستهلكين على مستوى الإمارة، تتمثل في مسابقة على منصات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تعزيز نمط حياة يتمحور حول كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وبالتالي المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وأوضح منذر محمد بن شكر، مدير عام الدائرة أن الحملة تأتي ضمن استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 لدعم القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة، وذلك عبر تخفيض فواتير الكهرباء عن طريق الحد من استهلاك الطاقة وزيادة نسبة توليدها بمصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى خفض نسبة استهلاك الطاقة بنسبة 30% وتوفير المياه 20% ورفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول 2040.