إطلاق المنصة الإلكترونية لإدارة الأداء بشرطة الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان )

أطلق اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس، المنصة الإلكترونية لإدارة الأداء للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تعد منصة كاملة تتضمن إدارة أهداف الأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للقيادة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد برئاسة القائد العام بحضور نائبه العميد عبدالله مبارك بن عامر والمديرين العامين، ومديري الإدارات، وعدد من كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة. ويأتي إطلاق نظام إدارة الأداء في إطار رؤية القيادة العامة لشرطة الشارقة لتطوير قدراتها في مجال الأداء المؤسسي، بما يواكب أحدث النظم المطبقة على مستوى الدولة.

وأشاد قائد عام شرطة الشارقة بالجهود المبذولة من قبل الإدارات المعنية بشرطة الشارقة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية من خلال فريق عمل مشترك.