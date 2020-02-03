مقارنة مرجعية بين شرطة دبي وشرطة مانشستر

المصدر: (دبي - البيان )

زار وفد من مجلس المبتعثين لشرطة دبي في الخارج، شرطة مانشستر في المملكة المتحدة، لعقد مقارنة مرجعية وجلب أفضل الممارسات في المجالات الشرطية التخصصية المختلفة، وذلك بتوجيهات من معالي اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالبحث عن أفضل الممارسات العالمية لتطوير منظومة العمل الأمني.

واطلع الوفد خلال زيارته على الخدمات الشرطية الأمنية والمجتمعية التي تقدمها القيادة العامة لشرطة مانشستر بإداراتها المختلفة، منها التدريبية والسجون وأساليب مكافحة الجريمة، وسبل التوعية. ووأهدى الوفد درعاً تذكارية إلى الشرطة البريطانية .

يُذكر أن مجلس المبتعثين في شرطة دبي يُعنى بشؤون الطلبة المبتعثين داخل وخارج الدولة، ويعد بمثابة منظومة شاملة لدعم المبتعثين في الدراسة والمشاركات المجتمعية الدولية.