1787 مستفيداً من برامج تأهيل نزلاء «إصلاحية رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

استفاد 1787 نزيلاً من المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة، من برامج التأهيل خلال 2019، والذين قدموا 318 منتجاً حرفياً قاموا بصناعتها بشكل احترافي، وتم عرضها من خلال 13 معرضاً خلال العام الماضي، حيث لاقت تلك المنتجات إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع والمهتمين بالتراث والديكور، حيث شكلت فرصة للمجتمع للتعرف عن قرب إلى المواهب والحرف التي اكتسبها النزلاء خلال فترة العقوبة بحسب العميد يعقوب يوسف أبو ليلة مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة.

وقد تفقد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، معرض منتجات نزلاء المؤسسة العقابية 2020 الذي أقيم تحت شعار «مبادرة لنساندهم»، الذي استضافته دائرة محاكم رأس الخيمة في استراحة السعادة، مؤكداً أن المعرض يعكس رقي دولة الإمارات وتطورها في نهج التسامح من خلال دور المؤسسات الإصلاحية.

اهتمام

بدوره أكد العميد يعقوب أبو ليلة، أن نزلاء المؤسسة يحظون باهتمام كبير من مؤسسات الدولة، والتي يأتي في مقدمتها استضافة معارض المنتجات الصناعية لنزلاء المؤسسة، والتي يتم من خلالها عرض تلك المنتجات للبيع أمام أفراد المجتمع والشركاء، لتحفيز لإبراز دور النزلاء في دعم قطاع الصناعة، حيث يعود ريع هذه المنتجات لصالح النزلاء وأسرهم.

وأشار أبو ليلة خلال تفقده المعرض إلى المساهمة في تقديم الدعم النفسي والمادي للنزلاء وتعريف أفراد المجتمع بالمنتجات التي صنعها النزلاء بعد تحويل مسارهم إلى اكتسابهم الحرف والمهارات الصناعية.