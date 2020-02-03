شرطة دبي تشيد بجهود ضاحي خلفان الأمنية خلال 50 عاماً

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بمناسبة إتمامه 50 عاماً في خدمة الأمن، معالي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومساعديه لشؤون القطاعات المختلفة.

وأعرب معالي اللواء عبدالله خليفة المري عن خالص شكر وتقدير القيادة العامة لشرطة دبي إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم لجهوده الأمنية طوال 50 عاماً مضت، وهو النموذج للقائد المخلص الذي كرّس حياته لخدمة وطنه والحرص على أمنه وأمن المواطنين والمقيمين، محققاً إنجازات أمنية وشرطية واجتماعية، ما جعل من شرطة دبي مؤسسة أمنية رائدة في جميع تخصصاتها، ومازلنا ننهل من معارف معاليه العلمية وخبرته الطويلة لاستشراف مستقبل العمل الأمني في دبي.

إنجازات

وقال معالي اللواء المري: إن مسيرة خمسين عاماً لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم ناصعة البياض، مليئة بالإنجازات والعمل المتواصل والجهود المبذولة للارتقاء بالعمل الشرطي والأمني في دبي، هو خير معلم للجميع، ومصدر فخر للآخرين، وهب وقته وجهده للتطوير وتأهيل القيادات الشابة، أنشأ مختبراً جنائياً وأدخل تخصصات جديدة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وساهم في إحداث تطوّر تقني وتكنولوجي، واستقطب كوادر فنية مؤهلة مواطنة موجّهاً بتدريبها والاستثمار في مواهبها، مؤكداً أن ما حققته شرطة دبي من إنجازات ريادية في عهده يشار إليها بالبنان.