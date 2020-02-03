تدريب نزيلات «إصلاحية دبي» على التصوير الضوئي

المصدر: (دبي - البيان)

عقدت إدارة تعليم وتدريب نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، دورة في مجال التصوير الضوئي برعاية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بمشاركة 18 نزيلة، وذلك بمتابعة العميد مروان عبد الكريم جلفار، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسة في إطار تأهيل النزلاء استعداداً لدمجهم في المجتمع.

وأوضح الرائد محمد عبد الله العبيدلي مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، أن الدورة تهدف إلى إكساب النزيلات مهارات فن أساسيات التصوير الضوئي، وتعريفهن بكيفية التقاط الصور من زوايا عدة وتغيير تحديد دقة الصور والتعرف على تقنيات الكاميرات الرقمية التي وفرتها جائزة حمدان بن محمد لكل مشاركة.

وقال الرائد محمد العبيدلي، إن هذه الدورة هي جزء من برنامج سنوي تنفّذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بهدف تأهيل وإصلاح النزلاء والنزيلات من خلال برامج وأنشطة تدريبية وحرفية.