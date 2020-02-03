«نسائية دبي» تطلق برنامج «مهلاً أنا هنا»

المصدر: (دبي - وام)

أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة بمركز حور للفتيات، وبالتعاون مع مركز النهضة للاستشارات والتدريب، ومركز النهضة الفنون، ومعهد باورفل لتطوير الخدمات والاستشارات، مبادرة «مهلا أنا هنا»، وهي عبارة عن برنامج تطويري وتنمية ذات تناول عدة موضوعات تهدف إلى صقل المهارات لدى الفتاة وتنمية مواهبها قدمته المدربة سهى السقا، وتناولت التقييم الشخصي واستشارات وجلسات حوارية تربوية وتنموية في تبيان كيفية الوصول إلى المسار المستقبلي المثالي واتخاذ القرار والتخطيط للمستقبل.

وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية: «إن المبادرة تسهم في اكتشاف الفتاة لذاتها وتحديد خريطة مسارها المستقبلي والمثالي، والعمل على تمكينها من خوض الحوارات الاحترافية من خلال مجموعة من الورش والدورات المكثفة مع مدربين متخصصين لتنمية هذه الجوانب وصقلها وتنميتها».