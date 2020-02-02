ملك البحرين يصل إلى الإمارات

المصدر: وام

وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة خاصة للدولة.

و كان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في استقبال جلالته لدى وصوله.

كما كان في الاستقبال سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان و سعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين.

ويرافق جلالته خلال الزيارة سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة .