20 ألف شخص في الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوق

المصدر: وام

شهدت الاحتفالات الختامية الضخمة للدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوق 2020 مشاركة أكثر من 20 الف شخص من مختلف الجنسيات .

تخلل الاحتفالات حفلات موسيقية عالمية والعديد من الفعّاليات الترفيهية والأنشطة بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية .

وكان عشاق ألعاب الفيديو على موعد مع فعالية "فورتنايت" في سوايب "ماركت او تي بي"، والتي شهدت حضور عدد من مؤثري مواقع التواصل من المنطقة والعالم في "برج بارك" وسط مدينة دبي، كما أتيحت الفرصة لجمهور الفن للاطلاع على أعمال الفنانة ليز بيشون وهي ترتسم أمامهم وذلك خلال فعّالية "توم غيتس" التي استضافها مسرح "مول الإمارات".

كما تزيّنت سماء دبي بعروض الألعاب النارية التي انطلقت في عدد من المناطق، ومنها "ذي بوينت" و"لامير" والسيف و"ذا بيتش" و"برواز دبي" بالإضافة إلى عرض ضوئي خاص على "برج خليفة" والذي انطلق على أنغام أغنية مهرجان دبي للتسوّق "دبي كوكب آخر" .

وأتيحت الفرصة للمتسوّقين للحصول على أفضل الصفقات خلال التخفيضات الختامية للمهرجان .. فيما شهد شارع "السيف" السحب الأخير للمهرجان فازت "راني دي ديوس" بالجائزة الكبرى وقدرها مليون درهم.