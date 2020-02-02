محمد بن زايد ورئيس موريتانيا يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات بين البلدين

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة اليوم .. مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وموريتانيا تهدف إلى تعزيز التعاون وتنويع آفاقه في مجالات الإعفاء المتبادل من التأشيرات والمجالات التعليمية والعسكرية والفنية والأمنية والتنموية والاستثمارية إضافة إلى المجالات الإنسانية والرعاية الاجتماعية.

شملت مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ــ التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي - مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات .. تبادلها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي اسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج ومذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن والتوثيق الخارجي الموريتاني.. تبادلها معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي اسماعيل ولد الشيخ أحمد .

وتضمنت المراسم أيضا تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفني والعسكري .. تبادلها محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع و وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج. ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات وموريتانيا للتعاون في مجال التعليم تبادلها حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم واسماعيل ولد الشيخ أحمد. إلى جانب مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية تبادلها حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع واسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج.

وشملت المذكرات والاتفاقيات أيضا مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تبادلها.. محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر و وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج. واتفاقية تعاون بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد والصناعة في موريتانيا لتمويل برنامج دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. تبادلها حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع وعبدالعزيز ولد الداهي وزير الاقتصاد والصناعة.