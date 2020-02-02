محمد بن راشد يكرم شيخة النعيمي ويمنحها وسام رئيس الوزراء

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» خلال ترأسه اليوم اجتماع مجلس الوزراء الإخصائية اجتماعية شيخة النعيمي في إحدى مدارس العين مع والدها.. مشيراً سموه انها ضربت مثالاً عظيماً في كيف يمكن أن تكون المدرسة حضناً دافئاً و ومصدراً للطاقة الإيجابية ومحضنا تربوياً يتربى فيه أولادنا، وقال سموه "شاهدناها جميعاً كيف تبدأ اليوم الدراسي مع طلابنا".

وقال سموه على حسابه في "تويتر" "أثلجت شيخة النعيمي صدورنا جميعا ... بإيجابيتها .. وطاقتها .. وحنانها .. وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناءها وأطفالها .. هي مثال وقدوة ليس فقط لمدارسنا بل حتى لمؤسساتنا الحكومية .. قدمنا لها وسام رئيس الوزراء وترقية استثنائية فورية وشكر خاص ضمن جلسة مجلس الوزراء".

واعتمد سموه اليوم ضمن جلسة مجلس الوزراء تعيين 33 شاب وشابة من أبناء الوطن في مجالس ادارات المؤسسات الاتحادية ... تمكيناً لهم .. وتعليماً .. وتجهيزاً .. ليستلموا الراية بعد سنوات قليلة بإذن الله.

كما اعتمد سموه إنشاء مجلس لجودة الحياة الرقمية،بهدف حماية البيئة الرقمية في الدولة وحماية أطفالنا وشبابنا من كل ما يسىء في هذه البيئة التي يقضي فيها الجميع ساعات طويلة كل يوم.

و اعتمد سموه انشاء لجنة خطة الخمسين التنموية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد ولجنة احتفالات فعاليات اليوبيل الذهبي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد الذي سيبدأ العمل فوراً للاستعداد للخمسين عاما القادمة.