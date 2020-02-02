ارتفاع عدد الرحلات البحرية بالفجيرة إلى 16 رحلة خلال عام 2019

المصدر: الفجيرة - البيان

وفقا لمرافئ أبوظبي ازدادت الرحلات البحرية في الفجيرة من 7رحلات عام 2016 إلى 16 رحلة في عام 2019.

جاء ذاك خلال اجتماع سعيد السماحي المدير العام لهيئة الفجيرة للسياحة والآثار بالمهندس عبدالعزيز البلوشي المدير التنفيذي لمرافئ الفجيرة التابعة لمرافئ أبوظبي والسيد موهان داس، وذلك لبحث سبل تجديد التعاون بين الهيئة ومرافئ الفجيرة، بعد نجاح التعاون السابق في استقبال سياح السفينة ماريلا ديسكفري والذي ساهم في ارتفاع السياحة البحرية في الإمارة، وطرح المبادرات المشتركة لجعل إمارة الفجيرة وجهة سياحية رائدة على خريطة الرحلات البحرية السياحية العالمية