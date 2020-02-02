حملة مداهمة تصادر 565 كيلوغرام مواد استهلاكية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

نفذت إدارة الصحة العامة ببلدية رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين مكتب رأس الخيمة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية حملة مداهمة على منشأة، بناء على بلاغ وارد من مراقبي وزارة الموارد البشرية والتوطين يفيد بوجود منشأة تعمل بنشاط المقاولات الصحية والكهربائية تقوم بتخزين المواد الغذائية والاستهلاكية.

وعليه تم التوجه لموقع المنشأة وبعد التحري تم تأكيد الشكوى حيث تبين أن المنشأة تقوم بتخزين المواد في الطابق العلوي وهي مواد متنوعة مثل عدد 8 شوالات رز بوزن 285 كيلوغرام، عدس بوزن 45 كيلوغرام، ومشروبات غازية بعدد 96 زجاجة، وعدد 429 بيضة، بالإضافة إلى مواد استهلاكية مثل السجائر مجهولة المصدر بعدد 17180 علبة، ومادة "البان" المحظورة بوزن 235.142 كيلوغرام.

وقامت الحملة بمصادرة المواد من قبل دائرة بلدية رأس الخيمة إدارة الصحة العامة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة وفرض عقوبة رادعة عليها، حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه في تجاوز القوانين والإجراءات المعمول بها سواء كانت في رأس الخيمة أو في الإمارات بشكل عام مع إتلاف المواد المصادرة