شرطة رأس الخيمة تناقش تطوير خدماتها

المصدر: (رأس الخيمة - البيان )

ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، رئيس لجنة القيادة العليا في رأس الخيمة، قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع لجنة القيادة العليا الأول ( 1 ) لعام 2020، بحضور أعضاء لجنة القيادة العُليا برأس الخيمة، وذلك بمبنى القيادة العامة. حيث تم استعراض نتائج الأداء الشرطي للعام 2019م والوقوف على الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات لإسعاد الجمهور خلال العام 2020م، موجهاً المديرين العامين وملاك المؤشرات الوطنية والاستراتيجية لوضع المستهدفات الطموحة والعمل على تحقيقها بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة وسعادة كافة أفراد المجتمع.

ورحّب اللواء علي بن علوان النعيمي، بأعضاء لجنة القيادة العُليا، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهود والعمل وفقاً لقيم وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز ثقافة الانتماء والولاء للوطن في العمل الشرطي والأمني، وترسيخ القيم الوطنية والأهداف الإيجابية، المتمثلة في الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن وأمنه واستقراره.

كما حث فرق عمل تطوير وتحسين الخدمات على العمل من أجل تقديم خدمات مبتكرة.