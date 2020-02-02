مواطنة تبدع في تصميم الإكسسوارات بطابع تراثي أصيل

المصدر: العين- جميلة إسماعيل

تؤمن المواطنة عائشة مبارك سالم الجابري بأن المرأة الإماراتية قادرة على تحقيق الإبداع والتميز في شتى المجالات، عائشة أوجدت نفسها في مكان يحقق تميزها منذ 15 عاماً وهو تصنيع وتصميم الأكسسوارات الإماراتية التقليدية التي تلاقي وبشغف إعجاب واستحسان النساء، وتؤكد أن دعم القيادة الرشيدة للمرأة المنتجة لا حد له، لاسيما أن المرأة الإماراتية تحظى بدعم لا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، الأمر الذي شجعها قدماً لإثبات كفاءتها وتميّزها.

عائشة الجابري تحدثت لـ «البيان» عن تجربتها، مؤكدة: «أحرص على تصميم الأكسسوارات التي أجلب المواد الخام الخاصة بها من الهند، وبلا غرور فإنني أتقن في تصاميم الكثير من الأكسسوارات التقليدية بإطار حديث وجميل. وعملي هذا يدر علي ولله الحمد دخلاً جيداً، لاسيما أنني أعمل في هذا المجال منذ 15 عاماً.

وأقوم بتصميم الأساور ومجموعة من الحلي الذي ترتديها النساء في الرقبة، كما أن تصاميمي مطلية بالذهب وأخرى مزدانة باللؤلؤ. وللعلم فإن النساء يقبلن أكثر على اقتناء المراري على اختلاف تصاميمها وهي تظل الأكثر استخداماً للنساء حيث يعشقن ارتداءها».

وأكدت أن أسعار ما تصممه من أكسسوارات في متناول الجميع، ولم تخفِ بأنها تبادر في إهداء أكسسواراتها كهدايا جميلة منها لشابات وسيدات يرغبن بشراء واقتناء مجموعاتها، إلا أنهن لا يمتلكن أحياناً ثمن ما تصممه، إذ يبدين سعادتهن والدعاء لها بدوام التوفيق.