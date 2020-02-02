70 مليون درهم مشاريع بيئية تنفذها بلدية عجمان في 2020

المصدر: عجمان- أسامة احمد

تنفذ دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مشاريع بيئية جديدة خلال العام الحالي بتكلفة 70 مليون درهم بهدف تعزيز سلامة وصون البيئة في الإمارة.

وقال المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط لـ «البيان»: من أبرز هذه المشاريع مشروع «رقابة واستدامة» والخاص بإطلاق مركبة صديقة للبيئة وهي عبارة عن مختبر متحرك، تحمل أجهزة ومعدات خاصة لرصد تلوث الهواء ومزودة ببرامج حاسوب حديثة وتعمل على مدار أربع وعشرين ساعة ومربوطة بمحطات الرصد التابعة للدائرة والتي يبلغ 24 محطة، كما سيتم تطبيق مشروع تعهيد خدمات النظافة ومكافحة آفات الصحة العامة لشركات خاصة ضمن مشروع خصخصة الخدمات، وتنفيذ مشروع إدارة وتشغيل محرقة النفايات الطبية والحيوانات النافقة.

وأضاف: يأتي تنفيذ المشاريع الجديدة ضمن موازنة العام الحالي وضمن التطور التقني والنمو الصناعي المتزايد ويتم تنفيذ عدد من المشاريع البيئية مرتكزة على استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي.وذكر أن المركبة مزودة ببرامج النمذجة التي تعطي تصوراً حول انتشار الانبعاثات والى أي مدى يصل تأثيرها.

جودة الهواء

وأكد أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وبتوجيهات من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة تعمل بشكل دائم للحد من الانبعاثات والأدخنة التي تنتج عن المنشآت الصناعية وتحسين ورفع جودة الهواء في الإمارة من خلال عدد من الوسائل الخاصة بالرقابة الفاعلة والأنظمة الحديثة، لافتاً إلى ارتفاع مؤشر جودة الهواء في الإمارة للربع الثاني 2019 ليصل إلى 90% من الأيام ذات جودة هواء جيدة وهذه النسبة هي المستهدف الاتحادي لعام 2021 .

وأفاد أن هنالك اربع محطات خاصة لقياس جودة الهواء في الإمارة موزعة في المناطق التجارية والسكنية وفي منطقتي مصفوت والمنامة، إضافة إلى تخصيص 20 محطة رصد لقياس تلوث المصانع ذات الخطورة العالية من أجل إحكام الرقابة على جودة الهواء في الإمارة.

كما سيتم إنشاء محرقة جديدة خاصة لحرق الحيوانات النافقة ومحرقة النفايات الطبية وتم تزويد المحرقتين بأنظمة حديثة يتم من خلالها معالجة النفايات الطبية.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني أن مختبر رقابة البيئة قام خلال العام الماضي بإجراء تحاليل مخبرية متنوعة لمصادر المياه المختلفة.

حيث تم فحص 2136 عينة في مختبر البيئة خلال عام 2019 منها 308 عينات بيئية بحرية لرقابة جودة البيئة البحرية، و178 عينة مياه آبار جوفية ومياه مستخدمة في الزراعة و89 عينة تم تحليلها من الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، و663 عينة مياه شرب من خزانات والابراج السكنية للتأكد من سلامة استخدامها للاستهلاك الآدمي و898 عينة بيئية تم تحليلها لاستخدامات متنوعة.