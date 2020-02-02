القيادة العامة للدفاع المدني تناقش خططها التطويرية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت القيادة العامة للدفاع المدني اجتماعها الدوري الأول لعام 2020 في مبنى الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، برئاسة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني وحضور اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي والمديرين العامين ومديري الإدارات، حيث ناقشت في الاجتماع خططها التطويرية لعام 2020 ومناقشة ما جاء في التقرير السنوي - لعام 2019 عن حوادث حرائق المباني والمنشآت التي تخضع لمتطلبات ومعايير القيادة العامة للدفاع المدني، كما تمت دراسة نتائج المؤشر الاستراتيجي المتضمن معدل الحرائق لكل 100,000نسمة، والمقارنات المعيارية التنافسية العالمية.

حصنتك

واستعرض المجتمعون نتائج تنفيذ مشروع (حصنتك) للسلامة بالمنازل في إمارات الدولة المختلفة لعام 2019، بناءً على تقارير المتابعة الدورية للمشروع وحسب كل إمارة، ووفق نسب الإنجاز، وتقييم تلك النتائج بالقياس إلى المستهدفات، وتحديث المستهدفات العامة على ضوء الدروس المستفادة من تطبيق العام الماضي، وآلية التنسيق مع الشركاء لتعزيز التعاون وتفعيل الخطط المشتركة، لتحقيق النتائج الملموسة والمؤثرة إيجابياً في إستراتيجية السلامة بالمنازل، والتأكيد على المتابعة الدورية لكافة مراحل المشروع وفق خطة زمنية محددة.

كما ناقش المجتمعون كيفية التعبير عن محتوى شعار الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام (الدفاع المدني في كل منزل)، واستعرضوا مضامين البرنامج الرئيسي للاحتفال، بما في ذلك مدى جاهزية جميع الإدارات لعقد دورات السلامة في المنازل، خلال شهر مارس، مع الاهتمام بتطوير العمليات الرئيسية والمساندة وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور وفق متطلبات التوجهات الحكومية لإسعاد المجتمع.

التوعية

وركز الاجتماع على أهمية التوعية المجتمعية خلال عرض نتائج أعداد المستفيدين من برامج التوعية في جميع إمارات الدولة، ونسبة تحقيق المستهدف من تلك البرامج للأعوام 2018م-2019م حسب كل إمارة، كما اعتمد المجتمعون خطة التوعية لعام 2020.

وخلال عرض نتائج مؤشرات الموارد البشرية الاستراتيجية لعام 2019م للقيادة العامة للدفاع المدني ومقارنتها بنتائج 2018م أكد المجتمعون على حرصهم على استدامة سياسات التوطين والتدريب والإنتاجية.