شرطة الشارقة تحصن سلوكيات طلبة المدارس

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية محاضرات توعوية لطلبة مدرستي الشارقة الخاصة، والكمال الخاصة، كبداية لبرنامج (التحصين الأمني) الذي يتناول السلوكيات الخاطئة والتوعية بمخاطرها ومنها (التنمر، الجرائم الإلكترونية، وتعلم كيف تقول لا) بهدف رفع مستوى الوعي الطلابي حول هذه الظواهر السلبية، وتوفير بيئة آمنة لنمو الطلاب وتعليمهم وتنشئتهم بشكل صحي وسليم، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية المنوطة بها.

وأوضح المقدم جاسم السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية ورئيس فريق برنامج التحصين الأمني أن مشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني بالعديد من المحاضرات التوعوية والتثقيفية تأتي للمساهمة في تعزيز الوعي الطلابي حول العديد من الظواهر السلبية ومعالجتها بهدف ترسيخ الثقافة الإيجابية وغرس القيم الأخلاقية لدى الشباب والمراهقين من طلبة المدارس، من خلال تواجد المحاضر بالمدرسة لمدة أربعة أيام حتى يستفيد من المحاضرات أكبر عدد من الطلاب.