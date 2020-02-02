مخفر الفقع في دبي.. صفر جرائم مجهولة

المصدر: (دبي - البيان)

حقق مخفر شرطة الفقع، التابع لمركز شرطة بر دبي، نسبة صفر في الجرائم المجهولة، جاء ذلك خلال تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي المخفر، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة ومخافرها، يرافقه كل من العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والعقيد سعيد هلال الخيلي، مدير المخفر، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والرائد الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم بن ميا، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واستهل اللواء المنصوري جولته التفقدية بتفتيش الطابور العسكري، ثم تفقد الأقسام والسجلات المرورية، واطلع على سير العمل في السجلات الجنائية وعلى إحصائيات المخفر الذي تضمن انخفاضاً في عدد الجرائم المقلقة في منطقة الاختصاص بنسبة انخفاض 22.37%.

وأثنى اللواء خليل إبراهيم المنصوري على دور المخفر المهم في حفظ الأمن والأمان في المنطقة، من خلال منع الجريمة قبل وقوعها.