بلدية دبي توزّع 50 حاوية للتخلص من مخلفات الشواء في منطقة القدرة

المصدر: دبي - وائل نعيم

بدأت بلدية دبي توزيع 50 حاوية مخصصة للتخلص من مخلفات الشواء «الفحم»، وذلك في المناطق الصحراوية في منطقة القدرة - شارع القدرة، لما تشهده هذه الأماكن من ازدحام كثيف بالمتنزهين طوال أيام الأسبوع، بهدف المحافظة على البيئة ونظافة تلك المناطق.

وقال المهندس عبد المجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات في بلدية دبي لـ«البيان»: لدى البلدية خطة شاملة تستهدف تثقيف وتوعية فئات المجتمع كافة، بالسبل والتدابير الصحيحة لقضاء أجواء وأوقات ممتعة في ربوع الصحراء، وسوف يتم تغطية مختلف المناطق البرية بمثل هذه الحاويات بناءً على دراسة تلك المناطق ومدى ارتداد الجمهور عليها، وذلك من خلال خطة للتوسع وتعميم هذه الحاويات على جميع مناطق التخييم في البر.

سمات

وأضاف: تبلغ سعة الحاوية الواحدة 120 لتراً، وهي حاويات مخصصة لتجميع بقايا مخلفات الفحم الناتجة من مرتادي المناطق الصحراوية من كل أفراد المجتمع، وتم تهيئتها من مادة الحديد، التي تزيد من عنصر المتانة والقوة، إضافة إلى أنها مقاومة للحرارة والاشتعال.

وتابع: تم وضع لوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية لتوعية الجمهور بالممارسات الصحيحة تجاه البيئة، وتزويد الحاويات بملصق تحذيري عاكس لتوفير قدر عالٍ من الحماية والأمان للمستخدمين.

وأشار إلى أن الحاويات الجديدة تحتوي على قواعد سفلية محكمة التثبيت لمنع تحريكه، وتم تزويدها بغطاء علوي سهل الفتح والإغلاق، وذلك لتفريغ المخلفات بها، ما يسهم في تسهيل تفريغ المخلفات من الحاوية، كما تحتوي على فتحات جانبية تساعد في التهوية الطبيعية وانتظام عملية التبريد ومنع انتقال الحرارة إلى جسم الحاوية، وهي مزودة بشبك علوي يمنع وصول مستخدمي الحاوية أو الحيوانات الأليفة إلى المخلفات والعبث بها.

وأوضح عبد المجيد سيفائي أن العام الماضي تم تنفيذ مرحلة تجريبية وتوزيع 25 حاوية عادية، أما هذا الموسم فتم تغيير شكل الحاوية ولونها، وبدأنا توزيع 50 حاوية في منطقة القدرة.