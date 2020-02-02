34 ألف زيارة تفتيشية نظمتها بلدية الشارقة للمنشآت الغذائية 2019

المصدر: الشارقة - وام

نظمت بلدية مدينة الشارقة حملات تفتيشية خلال العام الماضي بلغت 34 ألف زيارة لمنشآت غذائية تمّ فيها التدقيق استناداً على معايير واضحة وُضعت لتُغطي كل الجوانب كطرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية والتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة وحصولهم على بطاقات صحة مهنية تثبت خلوهم من الأمراض التي تُشكّل خطراً على الصحة العامة، وكذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، كما تضمنت المعايير اشتراطات أخرى كتلك الخاصة بنظافة المنشأة والمعدات والأدوات ومتطلبات الصيانة وغيرها.

اهتمام كبير

وأكدت الدكتورة أمل الشامسي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة أن المقاصف المدرسية تحظى باهتمام كبير من قبل إدارة الصحة العامة للتأكد من جودة المنتجات التي يتم بيعها والتزام هذه المقاصف بالاشتراطات الصحية وتوفير غذاء آمن للطلاب وخالٍ من أية مُلوّثات، حيث تُلزم البلدية جميع المدارس الخاصة في مدينة الشارقة بالحصول على شهادة عدم ممانعة من توريد أو تقديم الأغذية في المقصف المدرسي، فيتم مراجعة قسم رقابة الأغذية وتقديم الطلب، بالإضافة إلى إرفاق قائمة بالوجبات وأصناف الأغذية التي سوف تقدم في المدرسة، ويتم مراجعتها من قبل المعنيين في القسم استناداً على القائمة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، فيما يتم تنظيم زيارات تفتيشية للمُورّد الذي سوف يتم التعاقد معه من قبل المدرسة للتأكد من استيفاء منشأته للاشتراطات والمواصفات المطلوبة.