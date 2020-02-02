شرطة أبوظبي تشارك في يوم البيئة الوطني

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شاركت شرطة أبوظبي في الاحتفال بيوم البيئة الوطني الثالث والعشرين تحت شعار «عام الاستعداد للخمسين».

ونظم الفعالية جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية بالتنسيق مع مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي على مسرح اللواء الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان بمجمع إدارات الشرطة.

وأكد العميد خالد عبدالله الخوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي حرص شرطة أبوظبي على نشر وتعزيز الثقافة البيئية بين موظفيها وأفراد المجتمع دعماً لخطتها وأولويتها الاستراتيجية كمنظمة شرطية تدار بكفاءة وفاعلية.

وكرّم الشيخ هزاع بن خليفة آل نهيان يرافقه الدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية نائب رئيس الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية في ختام الحفل شرطة أبوظبي متمثلة في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي على جهودها المتميزة وتعاونها في نشر الثقافة البيئية.