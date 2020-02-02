7000 متطوع ينشرون ثقافة الخير في «عونك يا وطن»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

رغم حداثة عمره إلا أن أعضاء «فريق عونك يا وطن التطوعي» تمنكوا من إثبات جدارتهم في الأعمال الإنسانية والمجتمعية والأعمال التطوعية في الدولة، حيث يحتضن الفريق أكثر من 7000 متطوع في شتى الفعاليات، إضافة إلى 2000 عضو ومنتسب للفريق، فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والهيئات والدوائر الحكومية.

عمل الفريق على إنجاز 60 فعالية في الربع الأخير من عام 2019 لإيمان جميع أعضائه بضرورة تعزيز ثقافة التطوع في الإمارات ليعكس مؤشر رقي المجتمع، وتكريس الإمارات وجهة عالمية بأعمال الخير وإرسال رسالة للعالم، مفادها أن الدولة ترتقي بالإنسان. وتجدر الإشارة إلى قيام الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي، بتكريم المتطوعين مؤخراً.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي في حديثه لـ «البيان»: «إن العمل التطوعي يعد واجباً وطنياً والتزاماً أخلاقياً ومجتمعياً وحقاً إنسانياً في التكافل والتواصل، كما أن التطوع يسهم في تعزيز الروح الوطنية وغرس القيم الإيجابية لدى المتطوع».

وأشار إلى أن السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات تحفز الشباب على ارتياد الأعمال التطوعية، وليس هذا فحسب، إذ إن المتطوعين والمتطوعات في الدولة يجدون في قادتهم وآبائهم القدوة الحسنة ويحرصون على السير على نهجهم، آملين أن يكونوا ويظلوا سفراء للإمارات في ساحات العطاء الإنساني بشكل لا محدود.

ونوه الشيخ الدكتور محمد بن حم إلى أن العمل التطوعي يعد جزءاً من النسيج الثقافي والاجتماعي الذي قامت عليه الدولة، وبرزت خلال السنوات الماضية العديد من الهيئات والجمعيات التطوعية.

كما لفت إلى حرصه على تكريم الجهات والمتطوعين في الفريق بهدف ترسيخ قواعد العمل التطوعي وتقدير الجهود المبذولة فيه من خلال الوصول إلى المتطوعين وإبراز كل جهد تطوعي في خدمة المجتمع إيماناً بأهمية ونُبل الأعمال التطوعية، لتظل دولة الإمارات واحة للعمل الإنساني في شتى مجالات البذل والعطاء.

جدارة

وأوضحت سلام القاسم، المنسق العام للفريق، أن فريق عونك يا وطن التطوعي رغم حداثة عهده تمكن أعضاؤه من إثبات الجدارة في الأعمال الإنسانية والمجتمعية والأعمال التطوعية في الدولة، ونال على أثرها إشادة وتقدير الجميع على مستوى الدولة. وأضافت: «ومن أهم سمات فريق عونك يا وطن المبادرة والسرعة في الإنجاز، والذي جعله يحقق في فترة قصيرة إنجازات ومساهمات عديدة رسخت قيم الإنسان والإنسانية».