شبكة المسؤولية الاجتماعية تكرّم رئيس منظمة الأسرة العربية

المصدر: الشارقة - وام

كرّمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية جمال بن عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية في المكتب الإقليمي لمنظمة الأسرة العربية بإمارة الشارقة، بالجائزة الدولية للشراكة المجتمعية لعام 2019، بحضور سفير الأسرة العربية فتحي عفانة، ولفيف من المسؤولين ورؤساء المنظمات وأعضاء منظمة الأسرة العربية.

وتسلّم البح الجائزة من العضو المنتدب في الشبكة عبد اللطيف العلي بمقر المنظمة في إمارة الشارقة، الذي أعرب بصفته سفيراً للمسؤولية المجتمعية عن شكره وتقديره للشبكة الدولية للمسؤولية الاجتماعية واعتزازه بهذه اللمسة من جانب الشبكة.

وقال إن هذا التكريم هو تكريم لكل أبناء الإمارات الذين تميزوا في المحافل العربية والدولية، سائلاً المولى أن يوفق دولة الإمارات التي لم تألُ جهداً في سبيل دعم أبنائها والارتقاء بهم في كل المحافل، موجهاً شكره وتقديره إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه لأبنائه المواطنين والرعاية التي يوليها لهم.

كما توجه بالشكر الجزيل إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رجل العلم والثقافة الذي حظيت من خلاله منظمة الأسرة العربية وأبناء الإمارات بكل الدعم، الأمر الذي جعلنا نقطف ثمار هذا الدعم من خلال هذه الجائزة الدولية..

مشيداً باحتضان إمارة الشارقة للمقر الإقليمي للمنظمة، ما جعل منها إحدى المنظمات التي تعمل جاهدة للارتقاء بالأسرة العربية وتقديم كل ما يلزم من أجل استمرارها وقيامها بأدوارها التنموية، كما شكر سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الراعية لشؤون الأسرة والداعمة لنهضة المرأة وصاحبة الأيادي الإنسانية في دولة الإمارات، وعلى مستوى الدول العربية.

يشار إلى أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية تأسست في 2010، ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين، وتكرّم سنوياً الشخصيات الأعضاء في الشبكة ممن لهم بصمات مؤثرة واضحة في مجال المسؤولية المجتمعية.