«المركزي» يصدر مسكوكة تذكارية لتخليد رحلة أول رائد فضاء إماراتي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه سيصدر اعتباراً من اليوم مسكوكة تذكارية مـن الفضة في إطار حرصه على تخليد رحلة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي.

وسوف تطرح المسكوكة التذكارية للبيـع في المقر الرئيس للمصرف المركزي وفروعه، حيث ستباع المسكوكة زنة 40 غراماً بسعر 300 درهم.

وقال مبارك راشد المنصوري، محافظ المصـرف المركزي: «يسعدنا اليوم أن نعبر عن فخرنا بجهود أول رائد فضاء إماراتي وعربي، ونحن في المصـرف المركزي نحرص على أن نسهم في صون وتخليد هذا الإنجاز التاريخي، من خلال إصدار مسكوكة تذكارية مـن الفضة».

طموح

وأضاف أن هزاع المنصوري أثبت أن الإمارات لا تعرف المستحيل، وأبناء هذا الوطن قادرون على تحقيق طموح القيادة الرشيدة التي تُبذل الكثير من أجل رفعة وطننا، كما نتطلع إلى إحراز المزيد من الإنجازات في المجالات كافة.