حمدان بن راشد يطّلع على أنشطة وبرامج «إيسيسكو»

المصدر: دبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر سموه بزعبيل مساء أمس، الدكتور سالم المالكي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» ومقرها المملكة المغربية.

وقد رحب سموه بالمدير العام لإيسيسكو وتجاذب معه أطراف الحديث حول أنشطة المنظمة وبرامجها التنموية في قطاع التربية والتعليم في الدول الإسلامية.

وتقدم الدكتور المالكي إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالشكر والتقدير على ما يقدمه من دعم مالي ومعنوي للمنظمة لتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية والتربوية على مستوى العالم الإسلامي.. مثمناً القيمة المعنوية والمادية لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم - إيسيسكو لأفضل الممارسات في بناء المشاريع التربوية في الدول الإسلامية وقيمتها 300 ألف دولار.

ووجه مدير عام إيسيسكو الدعوة إلى سموه لتوزيع الجائزة على الفائزين في دورتها الأولى وذلك في الاحتفال الذي تقيمه المنظمة في العاصمة المغربية في شهر أبريل القادم.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين والوفد المرافق للضيف.