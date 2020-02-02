حاكم عجمان وولي عهده يحضران أفراح الغفلي والكتبي

المصدر: عجمان - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه خليفة محمد الغفلي بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة مصبح راشد الضبعة الكتبي، وذلك في صالة البيت متوحد بمنطقة الجرف في عجمان.

وقدّم صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده والشيوخ التهاني إلى والد العروسين وعائلة الغفلي والكتبي، وتلقى سموهما جانباً من التهاني من الحاضرين.

كما حضر الحفل، إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان.

والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء الجمارك، وعدد من الشيوخ، وعبد الله أمين الشرفاء، المستشار في ديوان الحاكم، وطارق بن غليطة الغفلي، مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي، المدير العام للتشريفات والضيافة، وشيوخ القبائل وأعيان البلاد، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، ولفيف من الأهل وجمع من المدعوين.

وتخلل الحفل عروض فنية مستوحاة من التراث الإماراتي، فيما أعرب أهل العروسين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده والشيوخ على مشاركتهم أفراحهم.