«يوجا الضحك» في «إصلاحية العين»

المصدر: ( العين - وام)

عقدت المؤسسة العقابية والإصلاحية بالعين لنزلائها ورشة يوجا الضحك الخميس الماضي، وتعد الأولى في الوطن العربي، قدمها المدرب الإماراتي (ناصر الريامي). ويوجا الضحك هي ممارسة رياضية تجمع بين تمارين التنفس والضحك والتصفيق، مع التواصل البصري والروح المرحة، وسرعان ما يتحول الضحك المفتعل إلى ضحك حقيقي.

وقد قدم للحضور مجموعة من المفاهيم، إضافة للتدريب على ممارسة يوجا الضحك التي كان لها الأثر الإيجابي في وجدان النزلاء، الذين أنهوا الورشة وهم في حالة من الصفاء الذهني، الذي أتاح لهم مساحة من التواصل الإيجابي مع الذات، ومع رؤيتهم للحياة بعد خروجهم لها مرة أخرى، ولكن بقيم ذاتية مستمدة من القيم الإنسانية والأخلاقية للمجتمع الإماراتي، ليستعيدوا دورهم الحقيقي في دائرة الحياة داخل المجتمع، ويستعيدوا إيجابيتهم في المشاركة المجتمعية عبر سلوكهم الإيجابي في المجتمع.

والجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تم تقديمها ضمن فعاليات مبادرة «القراءة حرية» التي أطلقتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان ضمن أنشطة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بالشراكة مع شرطة أبوظبي، والتي تتضمن عدة محاضرات تعتمد على التنمية الذاتية لنزيل المؤسسة العقابية.