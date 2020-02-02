«صحة دبي» و«ميدلاب» يطلقان حملة تبرع بالدم

المصدر: دبي - البيان

يستعد معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2020 لإطلاق حملة التبرع بالدم بالشراكة مع هيئة الصحة بدبي طيلة أيام المعرض كجزء من التزامه جمع الدم بشكلٍ آمن وفعال في المنطقة وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي كشفت فيه منظمة الصحة العالمية عن أن عدد التبرعات بالدم على مستوى العالم يصل إلى 117 مليون تبرع سنوياً.

وتلقى مركز دبي للتبرع بالدم أكثر من 53000 وحدة دم عام 2019، وهو ما يعادل 50% من إجمالي وحدات الدم التي تم جمعها في كافة أنحاء الدولة، ونظراً لأهمية التبرع بالدم، تشهد الإمارات إطلاق عدد من المبادرات على مدار العام مثل الشراكة بين هيئة الصحة بدبي ودبي القابضة، حيث تم إطلاق حملة تحمل عنوان «كن البطل وأنقذ حياة» تتضمن حافلة متنقلة للتبرع بالدم تصل إلى أفراد المجتمع في أماكن عملهم والجامعات والمجمعات السكنية لتوفير التسهيلات التي تشجعهم على التبرع بالدم بطريقة آمنة ومريحة.

وقالت الدكتورة مي رؤوف، مديرة مركز دبي للتبرع بالدم: «نحافظ في مركز دبي للتبرع بالدم على أعلى المعايير الدولية مع التزامنا الكامل توفير إمدادات آمنة وكافية من الدم لجميع المستشفيات التابعة لهيئة الصحة وكذلك المستشفيات الخاصة في دبي، لضمان إنقاذ حياة أولئك المرضى الذين يحتاجون بشدة إلى عمليات نقل الدم، ولا يمكن تخزين وحدة الدم أكثر من 42 يوماً، لذا فإننا نحث المتبرعين لجميع فصائل الدم على التبرع باستمرار وتزويدنا المخزون اللازم ويمكن للأفراد التبرع بالدم كل ثمانية أسابيع، وكل عملية تبرع هي مهمة للغاية وقد تساهم في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص».

فصائل

وحسب الدكتورة رؤوف فإن 0.6% فقط من سكان الإمارات يملكون فصيلة الدم (AB) سلبي، مقابل 1.8% لفصيلة الدم (B) سلبي و 2.4% (A) سلبي و %4 (O) سلبي، وأما فصائل الدم من النوع الإيجابي فهي أكثر انتشاراً بين السكان بواقع 38.6 %.

وستضم الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 12 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر متعدد التخصصات ومن بينها مؤتمر مخصص لطب نقل الدم.

وسيشهد المؤتمر الذي يحظى بدعم من «الجمعية الدولية لنقل الدم» و«الجمعية السعودية لطب وخدمات نقل الدم» حضور عدد من الأخصائيين والخبراء الذين يمتلكون شهرة عالمية في طب نقل الدم، والذين سيقدمون مجموعة من الإرشادات والتحديثات التنظيمية حول عملية الجمع الآمن والفعال لوحدات الدم وتحضيرها ونقلها للمختبرات والمراكز المتخصصة.

وسيتطرق هذا المؤتمر الذي تترأسه الدكتورة مي رؤوف مديرة مركز دبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة بدبي، وتشارك فيه الدكتورة نعيمة أومزيان، المديرة الطبية لبنك الدم في أبوظبي التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إلى عدد من المواضيع المهمة بما في ذلك الإنجازات على الصعيد التكنولوجي والتحديات العالمية والإقليمية المتعلقة في توظيف المتبرعين بالدم والاحتفاظ بهم ومخاطر انتقال العدوى والالتهابات وفحص المتبرعين بالدم وغيرها من المواضيع ذات الصلة.