«الخليج الطبية» تطلق مكتبات إلكترونية

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

بادرت جامعة الخليج الطبية في عجمان إلى إطلاق مكتبات إلكترونية، تتألف من 2000 كتاب إلكتروني، و3000 دورية علمية، واعتبرت المشروع خطوة لتطوير حركة البحث العلمي وإحداث نقلة نوعية في مجال التدريس، واستقاء المعلومات، بما يخدم البيئة التعليمية، ويمنح المكتبات الجامعية التي تعتمد على الكتب والنشرات الورقية، شكلاً جديداً، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الواقع التعليمي، وتسهيل نقل المعلومات إلى الطلبة.

ويأتي إطلاق المكتبات الإلكترونية في إطار استراتيجية وتوجهات جامعة الخليج الطبية، نحو الارتقاء بالواقع التعليمي لطلبة الجامعة، وتوفير بيئة تعليمية ذكية، تماشي التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم.

وقال الدكتور حسام حمدي، مدير الجامعة، إن المكتبات الإلكترونية تتيح للطلبة سرعة الحصول على المعلومات، والدراسات، في أي وقت أو مكان، دون الحاجة إلى الاعتماد المطلق على المكتبات الورقية، ما يوسع دائرة المصادرة المعلوماتية، والحصول عليها، كما أن الجامعة تحرص على مواصلة تقديم المبادرات النوعية، التي من شأنها إحداث ثورة رقمية معلوماتية، تسهم في تسهيل نقل المعلومات إلى الطلاب، وبالتالي زيادة رصيدهم العلمي والمعرفي، بسرعة وسلاسة، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد عليهم.