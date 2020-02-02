«التقنية العليا» تحصد الجائزة العالمية للجودة

المصدر: دبي - البيان

حصلت كليات التقنية العليا على الجائزة العالمية للجودة من المجلس العالمي للاعتماد الأكاديمي (CHEA)، لتكون بذلك أول مؤسسة تعليم عالٍ تحصل على هذه الجائزة على مستوى العالم العربي.

ويمنح الجائزة أعرق مجلس للاعتماد الأكاديمي، الذي يضم مجموعة الجودة العالمية، وذلك في الحفل الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، خلال المؤتمر السنوي للمجلس العالمي للاعتماد الأكاديمي 2020، الذي حضره رؤساء الجامعات وهيئات الاعتماد الأكاديمي على مستوى العالم، ورؤساء الجامعات الفائزة لهذا العام من ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك.

وتسلّم الجائزة الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، من الدكتورة جوديث إيتين رئيسة المجلس العالمي للاعتماد الأكاديمي، بحضور الدكتور محمد بني ياس رئيس مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالدولة، والمهندس عبد الله المهيري نائب مدير مجمع الكليات للشؤون الإدارية، والدكتور نديم خان عميد برنامج الاعتماد المؤسسي والأكاديمي بكليات التقنية العليا. وثمّن الشامسي جهود فريق عمل الكليات في الوصول للعالمية، مؤكداً التزام كليات التقنية العليا وحرصها الدائم على تعزيز جودة مخرجاتها.