61 % نسبة إشغال الغرف الفندقية بمستشفى لطيفة في 2019

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أكدت الدكتورة منى تهلك استشارية أمراض النساء والولادة والمدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والولادة أن الغرف الفندقية المميزة (أجنحة البستان) استقبلت العام الماضي 601 حالة، في حين وصلت نسبة الإشغال على مدار العام إلى 61 %.

وأوضحت الدكتورة منى تهلك أن الطلب على الغرف المميزة في المستشفى يزيد في الكثير من الأحيان عن حجم الغرف، الأمر الذي يدفعنا للتفكير بإضافة عدد آخر من الغرف في المستقبل، لإحاطة النساء بالمزيد من الرعاية والعناية الفائقة قبل وبعد العمليات الجراحية وعمليات الولادة.

وأشارت إلى أن توفير هذا النوع من الغرف في المستشفيات والتي تضاهي بخدماتها وجودتها المستشفيات العالمية يهدف إلى تقديم خدمات تنافسية عالية الجودة، وخيارات متعددة أمام المرضى بشكل عام، مشيرة إلى أن «أجنحة البستان» تتسم بذات المستوى الراقي من الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى لطيفة في جميع الأقسام والغرف الأخرى، باستثناء تميز الأجنحة الجديدة بأجواء فندقية من حيث الإقامة ونوعية وطريقة تقديم الوجبات الغذائية، والمناخ العام ومستوى التأثيث رفيع المستوى، إلى جانب توفير المزيد من الوسائل الترفيهية، مع تلبية أي احتياجات شخصية أخرى تتفق والبروتوكولات المعمول بها داخل مستشفيات هيئة الصحة في دبي.

وذكرت أن الاستفادة من أجنحة البستان البالغ عددها 15 جناحاً تعد اختيارياً، مشيرة إلى أن هيئة الصحة بدبي تسعى لتوفير الرعاية الصحية ابتداء من الخدمات الأساسية وصولاً إلى الخدمات المميزة والراقية للمواطنين والمقيمين والزوار.