معرض عجمان للتعليم ينطلق مارس المقبل

المصدر: (عجمان - وام)

بحثت اللجنة المنظمة لفعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2020 مع وفد من وزارة التربية والتعليم آليات التعاون خلال النسخة الثامنة من المعرض، الذي سينطلق مارس المقبل بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة تعليمية من داخل وخارج الدولة بهدف توفير منصة تعليمية تضمن التواصل المباشر بين الطلبة ومؤسسات التعليم العالي المشاركة على مدار ثلاثة أيام.

كما بحث الاجتماع الذي جرى في غرفة عجمان سبل تعزيز استفادة طلبة المدارس وأولياء الأمور من فعاليات المعرض ولقاء المؤسسات التعليمية المختلفة والتعرف على أبرز التخصصات الأكاديمية وأحدثها، والتي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأوضح محمد المهيري رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2020، أن المعرض يعكس جهود غرفة عجمان في دعم نمو القطاع التعليمي، لا سيما الجامعات والكليات الخاصة باعتباره منصة لتبادل الخبرات والشركات بين الجهات المشاركة.