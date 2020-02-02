انطلاق فعاليات ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان

المصدر: (دبي - وام)

انطلقت أمس في دبي فعاليات الدورة العشرين من ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان الذي يستمر ثلاثة أيام لمناقشة أبرز الموضوعات المهمة في مجال طب الأسنان وزراعتها وترميمها وتجميلها وتسليط الضوء على الوسائل والتقنيات الحديثة لعلاج مشكلات الأسنان والحفاظ على صحتها، حيث سيتمكن المشاركون من الحصول على ساعات التعليم المستمر من قبل «اندكس» للمؤتمرات والمعارض كمؤسسة مانحة للساعات المعتمدة في التعليم الطبي المستمر معترف بها من قبل جمعية أطباء الأسنان الأمريكية.

ويأتي تنظيم الملتقى قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لتقويم الأسنان وجراحة الفم والوجه والفكين «ايدك 2020»، الذي سيقام يومي 3 و4 فبراير الجاري ومؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2020»، الذي سيقام خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير الجاري في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من شركة «اندكس» للمؤتمرات والمعارض - العضو في «اندكس القابضة».

ومن المتوقع أن يستقطب «مؤتمر إيدك العالمي لتقويم الأسنان 2020» أكثر من 300 مشارك من المنطقة و16 متحدثاً عالمياً والذين سيناقشون آخر أبحاثهم العلمية حول موضوعات مثل «تقويم الأسنان الرقمي» و«تقويم الأسنان المعترض» و«علم تقويم الأسنان المعوجة» و«الدعم بالبراغي الصغيرة في تقويم الأسنان» و«آفات البقع البيضاء».