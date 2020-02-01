«شرطة دبي» و«الطيران المدني» تناقشان التعاون

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في مقر غرفة العمليات بإدارة المراقبة الأمنية في الإدارة العامة لأمن المطارات، سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، حيث تم مناقشة مستوى التعاون في التدريب بمجال أمن الطيران المدني، ووجه الطرفان بعقد اجتماعات تنسيقية لدعم جهود مركز دبي لأمن الطيران المدني.

حضر اللقاء العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وسعيد السويدي مدير مكتب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، ومحمد الشمالي من الهيئة، وذلك في إطار اجتماعات التنسيق المشترك والتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والهيئة العامة للطيران المدني.

ورحب معالي اللواء عبدالله خليفة المري بسيف محمد السويدي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كل جسور التواصل مع مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية بما يحقق المصلحة العامة.

وقال معالي اللواء عبدالله خليفة المري، إن قيادتنا الرشيدة تدعو بشكل مستمر إلى العمل التكاملي بين مختلف الجهات، لتحقيق الأهداف التي تصب في تحقيق رؤى وتطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة، وإننا في القيادة العامة لشرطة دبي نسعى دائماً لتعزيز العمل والتعاون المشترك مع كل الجهات، ومنها التعاون الاستراتيجي مع الهيئة العامة للطيران المدني.

من جانبه، قال سيف محمد السويدي: نتقدم بالشكر الوافر لمعالي اللواء المري ولشرطة دبي، على الجهود المبذولة في دعم قطاع الطيران المدني من خلال دورهم وتعاونهم مع كل الجهات ذات الصلة بالقطاع، وإننا في الهيئة سعيدون وفخورون بالدور الذي تقوم به شرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان في مطارات دبي، وفي الإمارة.

وأضاف السويدي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل مكانة ريادية على المستوى الإقليمي والعالمي في قطاع الطيران المدني، حيث أضحت من الدول التي لها مكانة عالمية عالية المستوى في هذا القطاع، وأصبحت مدرسة تتعلم منها الكثير من الدول، وإن هذا النجاح الكبير لا يتأتى إلا من عمل ورؤية تستشرف المستقبل، وبتعاون وتكاتف وتظافر الجهود بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين بما فيهم شرطة دبي.

وتابع السويدي، إن شرطة دبي شريك وداعم مهم لقطاع الطيران المدني، وإن ما حققته الإدارة العامة لأمن المطارات من مستوى مُتقدم ومتطور في الأداء في تأمين مطارات دبي، يعكس مستوى التقدم الكبير في شرطة دبي، وإن النتائج والدور الذي يقوم به مركز دبي لأمن الطيران المدني - المركز الإقليمي المُعتمد في الشرق الأوسط من منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» - والتابع للإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، يُعد مصدر فخر لنا جميعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن المركز له سمعه عالمية رائدة في مجال التأهيل والتدريب المحلي والإقليمي والعالمي.

كما وزار وفد الهيئة العامة للطيران المدني، غرفة العمليات في مبنى المطار رقم 3، والتابعة لإدارة المراقبة الأمنية بالإدارة العامة لأمن المطارات، حيث أطلع الوفد على التقنيات والأنظمة الحديثة في مجال المراقبة الأمنية.