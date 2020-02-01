حمدان بن زايد يزور محمية الفزعية

المصدر: منطقة الظفرة - وام

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة البيئة - أبوظبي، بجولة تفقدية في محمية الفزعية بمنطقة الظفرة التي تقع بالقرب من مدينة السلع، ويبلغ طولها نحو 45 كيلومتراً، وتعد موطناً للعديد من الطيور المستوطنة والمهاجرة.واطلع سموه، خلال جولته في المحمية - التي تم ضمها إلى محمية الياسات البحرية العام الماضي - على عدد من الموائل البرية والبحرية، إضافة إلى أكثر من 30 نوعاً من الأشجار البرية والأعشاب البحرية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في ختام جولته، أهمية حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية من الهدر والاستهلاك المفرط والحفاظ على الكائنات الأخرى من الانقراض أو التهديد وتهيئة البيئة الفطرية المناسبة لها. وأشار سموه إلى أن الإمارات حققت إنجازات مهمة في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية، بعدما أنشأت العديد من المحميات الطبيعية للحفاظ على الأنظمة البيئية والمعالم الجغرافية المتميزة فيها، مشيراً إلى أن هذه المحميات تتميز بأهميتها البيئية، لتوفر مواطن حساسة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية.