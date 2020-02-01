«طرق دبي» تتيح للمتعاملين لوحات مركبات بشعار إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق مبادرة تتيح للمتعاملين إمكانية تبديل لوحات مركباتهم بأخرى جديدة بنفس الأرقام القديمة مزوّدة بشعار إكسبو 2020، الحدث الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بدرجة خاصة، وذلك بدءاً من الثاني من فبراير المقبل.

وتفصيلاً، قال عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار دعم وتعزيز استضافة دبي لفعاليات إكسبو 2020، حيث تتيح هيئة الطرق والمواصلات للمتعاملين إمكانية تبديل لوحات أرقام مركباتهم بأخرى جديدة مع تزويدها بشعار إكسبو والحفاظ على أرقامهم القديمة، وذلك مقابل 200 درهم لكل لوحة بإجمالي 400 درهم للوحتين الأمامية والخلفية، إلى جانب رسوم رمزية أخرى، موضحاً أن تنفيذ هذه المبادرة سيبدأ من تاريخ الثاني من فبراير المقبل، وأنه يمكن للمتعاملين الراغبين في اقتناء الشعار تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، واستلام لوحاتهم الجديدة مع الشعار خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وذلك من أقرب مركز لإسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمة التابعة للهيئة والمنتشرة في أنحاء دبي.

وأضاف إن الهدف من هذه المبادرة هو دعوة المتعاملين من مالكي المركبات للمشاركة في الأجواء المنتظرة لفعاليات إكسبو 2020.