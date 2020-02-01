منتسبو «متطوعين. إمارات» ينجزون 3 ملايين ساعة عمل

المصدر: أبوظبي-وام

ارتفع عدد المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين. إمارات» إلى 489 ألفاً و831 متطوعاً ومتطوعة، وذلك بحسب أحدث إحصاءات الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة.

وأنجز منتسبو المنصة 3 ملايين و163 ألفاً و283 ساعة عمل تطوعي، فيما بلغ عدد الفرص التطوعية المتوفرة للأعضاء المنتسبين نحو 8333 فرصة تطوعية وفرتها 669 مؤسسة على مستوى الدولة.

وتعتبر المنصة الوطنية للتطوع أول منصة ذكية من نوعها والأكبر على مستوى الدولة والتي تهدف إلى تطوير وتنظيم الجهود التطوعية وتوسيع نطاقها في الدولة من خلال تسهيل عملية البحث والانخراط بفرص تطوعية حسب ميولهم واهتماماتهم ومهاراتهم وخبراتهم، ولعب دور الوسيط بين الراغبين بالتطوع والفرص التطوعيّة المتاحة من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث يقوم المعنيون بإدراج أسمائهم وتسجيل حساباتهم على الموقع، في حين تقوم المؤسسات بالإعلان عن الفرص التطوعية حسب احتياجاتها.

ويكتسب مفهوم التطوع اهتماماً رسمياً كبيراً على مستوى القيادة وعلى مختلف المستويات الحكومية والأهلية في الدولة، حيث تؤكد دولة الإمارات على ثقافة العمل التطوعي في تعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.

وتتنوع مؤسسات وبرامج العمل التطوعي في الإمارات بتنوع الحاجات المجتمعية والتنموية ومنها البرنامج الوطني التطوعي لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث ومبادرتا «تكاتف» و«ساند»، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومبادرة كلنا شرطة وأكاديمية الإمارات للتطوع في أبوظبي.