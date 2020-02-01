هيئة آل مكتوم الخيرية تدعم «التقنية العليا» في دبي بـ600 ألف

ميرزا الصايغ خلال تقديم التبرع | من المصدر

دبي - البيان

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، قدمت الهيئة 600 ألف درهم دعماً لكليات التقنية العليا بدبي وذلك لصالح صندوق الطلبة بهدف تعزيز جهود الكليات في توفير كافة احتياجات الطالبات بما يدعم مسيرتهن الأكاديمية ويعزز من نجاحهن وقدرتهن على تخطي أية عقبات تواجه تطور تحصيلهن العلمي.وقام ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية ومدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بتسليم شيك التبرع لأحمد الملا مدير إدارة الشؤون الطلابية بكليات التقنية العليا بحضور همسة العماري مدير كليات التقنية بدبي.

ونقل ميرزا الصايغ تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لإدارة كليات التقنية العليا وللطلبة، مشيراً لدور الكليات كأكبر مؤسسة للتعليم العالي والتي ترفد المجتمع بآلاف الخريجين والخريجات سنوياً المؤهلين وفق احتياجات سوق العمل من التخصصات والمهارات.