«شرطة دبي» و«الطيران المدني» تناقشان التعاون

عبدالله المري وسيف السويدي خلال اللقاء | من المصدر

دبي - البيان

استقبل معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في مقر غرفة العمليات بإدارة المراقبة الأمنية في الإدارة العامة لأمن المطارات، سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، حيث تم مناقشة مستوى التعاون في التدريب بمجال أمن الطيران المدني، ووجه الطرفان بعقد اجتماعات تنسيقية لدعم جهود مركز دبي لأمن الطيران المدني.ورحب معالي اللواء عبدالله خليفة المري بسيف محمد السويدي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كل جسور التواصل مع مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية بما يحقق المصلحة العامة. وقال معالي اللواء عبدالله خليفة المري، إن قيادتنا الرشيدة تدعو بشكل مستمر إلى العمل التكاملي بين مختلف الجهات، لتحقيق الأهداف التي تصب في تحقيق رؤى وتطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة، وإننا في القيادة العامة لشرطة دبي نسعى دائماً لتعزيز العمل والتعاون المشترك مع كل الجهات، ومنها التعاون الاستراتيجي مع الهيئة العامة للطيران المدني.